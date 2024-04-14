14 апреля, 04:16Политика
Израиль запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН
Фото: 123RF/palinchak
Израильская сторона запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Об этом сообщил постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан на своей странице в соцсети X.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующее в СБ ООН постпредство Мальты, проведение заседания планируется 14 апреля в 23:00 по московскому времени.
13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что при атаке также использовались баллистические ракеты.
В МИД Ирана заявили, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а атака стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.
По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", свыше ста иранских беспилотников, выпущенных в сторону Израиля, были перехвачены вне границ еврейского государства силами американских и британских союзников.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что системы ПВО Израиля сбили большинство иранских ракет класса "земля-земля" за пределами страны. Тем не менее некоторая часть ракет все же упала на территории Израиля. Известно как минимум об одном пострадавшем.
Иран выпустил десятки беспилотников в сторону Израиля