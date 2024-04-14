Израиль запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН

Фото: 123RF/palinchak

Израильская сторона запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Об этом сообщил постпред Израиля при всемирной организации Гилад Эрдан на своей странице в соцсети X.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на председательствующее в СБ ООН постпредство Мальты, проведение заседания планируется 14 апреля в 23:00 по московскому времени.

13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что при атаке также использовались баллистические ракеты.

В МИД Ирана заявили, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а атака стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", свыше ста иранских беспилотников, выпущенных в сторону Израиля, были перехвачены вне границ еврейского государства силами американских и британских союзников.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари отметил, что системы ПВО Израиля сбили большинство иранских ракет класса "земля-земля" за пределами страны. Тем не менее некоторая часть ракет все же упала на территории Израиля. Известно как минимум об одном пострадавшем.