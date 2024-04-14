КСИР Ирана предупредил США о решительном ответе на поддержку Израиля

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) предупредил США о готовности представить решительный и сокрушительный ответ на какую-либо поддержку Израиля в контексте ударов по Ирану. Об этом со ссылкой на заявление КСИР сообщает агентство IRNA.

В КСИР также заявили об успешном уничтожении важных военных целей на "оккупированных" Израилем территориях.

Вечером 13 апреля Иран выпустил несколько десятков беспилотников и баллистических ракет в сторону Израиля. По информации ряда изданий, Тегеран выбрал в качестве своих целей только военные объекты еврейского государства.

По ожиданиям американских чиновников, всего по территории Израиля может быть выпущено около 400–500 БПЛА и ракет из Ирана, Ирака, Сирии, Южного Ливана и Йемена.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель решительно осудил атаку Ирана на Израиль, заявив, что это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности.