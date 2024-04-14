Байден заявил, что приверженность США безопасности Израиля остается непоколебимой

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Американский лидер Джо Байден заявил, что приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается непоколебимой. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Байден добавил, что провел встречу со своей командой по национальной безопасности, чтобы получить обновленную информацию об иранской атаке против еврейского государства.

По информации Fox News, президент США также проводит телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне атаки Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что в атаке также были задействованы баллистические ракеты.

В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Так, данная атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске, в результате которого здание было полностью уничтожено.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", более ста иранских беспилотников были перехвачены американскими и британскими союзниками вне границ Израиля.