Al Hadath: Иран запустил новую волну беспилотников и ракет в сторону Израиля

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Иранские военные запустили очередную волну беспилотников в сторону Израиля. Об этом сообщает издание Al Hadath.

По данным журналистов, БПЛА Ирана пролетают над иракской провинцией Майсан, которая находится на границе с Ираном.

Кроме того, как сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника США, Иран также запустил в сторону Израиля еще 70 ракет. Он добавил, что общее количество запущенных ракет с начала атаки составило 150.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил об успешном уничтожении важных военных целей на "оккупированных" Израилем территориях.

Иран запустил беспилотники и баллистические ракеты по Израилю вечером 13 апреля. По мнению американских чиновников, всего по еврейскому государству может быть запущено около 400–500 дронов.