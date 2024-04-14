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14 апреля, 04:36

Политика

Олаф Шольц заявил, что Германия твердо стоит на стороне Израиля

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Германия твердо стоит на стороне Израиля в противостоянии с Ираном. Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц на своей странице в соцсети X.

Он назвал атаку Ирана по еврейскому государству безответственной, добавив, что ее ничем нельзя оправдать. Такими действиями Тегеран рискует вызвать серьезную эскалацию в регионе, отметил Шольц.

"Мы твердо стоим на стороне Израиля и начнем обсуждать все остальное с нашими союзниками", – заключил канцлер Германии.

Иран запустил беспилотники и баллистические ракеты по Израилю вечером 13 апреля. В МИД Ирана объяснили атаку 51 статьей Устава ООН, отметив, что она стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Позже Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил об успешном уничтожении важных военных целей на "оккупированных" Израилем территориях.

Израиль запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Заседание СБ пройдет 14 апреля в 23:00 по московскому времени.

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