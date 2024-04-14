Постпредство Ирана: Тегеран не стремится к конфликту или эскалации на Ближнем Востоке

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Власти Ирана привержены принципам Устава ООН и не стремятся к конфликту или эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо постпредства Ирана при ООН, направленное генсеку всемирной организации и председателю Совбеза.

Вместе с тем иранские дипломаты заявили, что Совет Безопасности ООН позволил Израилю нарушать принципы международного права. Таким образом всемирная организация не смогла справиться со своей обязанность по поддержанию международного мира и безопасности.

"Эти нарушения усиливают напряженность в регионе и угрожают региональному и международному миру и безопасности", – говорится в письме постпредства Ирана.

1 апреля армия Израиля нанесла удар по консульству Ирана в Дамаске, в результате чего здание было полностью уничтожено. Позже в ЦАХАЛ заявили, что это здание было объектом Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Кроме того, во время атаки использовались и баллистические ракеты. В МИД Ирана подчеркнули, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону.

Позже в КСИР заявили об успешном уничтожении важных военных целей на "оккупированных" Израилем территориях, а также предупредили США о готовности предоставить решительный ответ на дальнейшую поддержку Израиля в контексте ударов по Ирану.