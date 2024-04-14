Байден решительно осудил атаку Ирана на Израиль

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Президент США Джо Байден выступил с решительным осуждением атаки Ирана на Израиль. Слова американского лидера приводятся на сайте Белого дома.

"По моему указанию, чтобы поддержать оборону Израиля, американские военные в течение прошлой недели перебросили в регион самолеты и эсминцы противоракетной обороны", – заявил Байден.

Он отметил, что благодаря этим переброскам и действиям американских военных удалось сбить почти все прибывающие в Израиль беспилотники и ракеты.

По словам Байдена, он подтвердил непоколебимую приверженность Америки безопасности Израиля в телефонном разговоре с премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

"Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал поразительную способность защищаться и побеждать даже беспрецедентные атаки, послав четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", – добавил глава Белого дома.

Джо Байден сообщил, что проведет встречу с лидерами стран G7, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на атаку Ирана.

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Кроме того, во время атаки использовались и баллистические ракеты.

В МИД Ирана подчеркнули, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

Позже постпредство Ирана при ООН сообщило о завершении атаки на Израиль. Дипломаты также предупредили, что в случае "еще одной ошибки" Израиля очередной ответ Ирана будет намного жестче.