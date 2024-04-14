NBC: США обеспокоены тем, что Израиль ответит на атаку Ирана, не учитывая риски

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Вашингтон обеспокоен тем, что Израиль быстро ответит на атаку Ирана, не задумываясь о возможных последствиях. Об этом сообщает NBC со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, президент Соединенных Штатов Джо Байден также выразил обеспокоенность тем, что Израиль пытается все глубже втянуть Америку в более широкий конфликт.

Ранее Джо Байден заявил, что приверженность США безопасности Израиля на фоне атаки со стороны Ирана остается непоколебимой. Американский лидер также провел телефонные переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону Израиля. Позже стало известно, что в атаке также были задействованы баллистические ракеты.

В МИД Ирана указали, что Тегеран руководствовался статьей 51 Устава ООН, предполагающей неотъемлемое право на самооборону. Так, данная атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.