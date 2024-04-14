Глава Генштаба ВС Ирана Багери заявил о завершении операции против Израиля

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Иран завершил операцию против Израиля. Об этом заявил глава Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, его слова передает иранский гостелеканал Press TV.

Он уточнил, что вооруженные силы в случае необходимости готовы и будут действовать дальше.

Ранее поспредство Ирана при ООН также сообщило, что атаку на Израиль можно считать завершенным ответом на удар ЦАХАЛ по иранским дипломатическим объектам в Сирии. Там предупредили, что ответ Ирана в случае "еще одной ошибки" Израиля будет намного жестче.

В субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже появилась информация, что при атаке использовались и баллистические ракеты.

По информации радиостанции "Галей ЦАХАЛ", свыше ста иранских беспилотников, выпущенных в сторону Израиля, были перехвачены вне границ еврейского государства силами американских и британских союзников.

Также израильская сторона запросила проведение срочного заседания Совбеза ООН в связи с атакой. Мероприятие пройдет 14 апреля в 23:00 по московскому времени.