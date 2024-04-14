Глава Пентагона Остин заявил, что США не стремятся к конфликту с Ираном

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Соединенные Штаты не стремятся к конфликту с Ираном, однако готовы без колебаний принять необходимые меры для защиты своих сил и поддержки обороны Израиля. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

"Наши силы по-прежнему готовы защищать американские войска и партнеров в регионе, оказывать дальнейшую поддержку обороне Израиля и укреплять региональную стабильность", – приводятся слова Остина на сайте ведомства.

Он выступил с осуждением атаки Ирана на Израиль, назвав ее безрассудной и беспрецедентной, а также потребовал от Тегерана немедленно прекратить любые дальнейшие атаки.

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер добавил, что Ллойд Остин провел разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом, в рамках которого стороны, в частности, высоко оценили чрезвычайные оборонительные меры и тесное сотрудничество, которое было предпринято для отражения иранской атаки.

Иран запустил беспилотники и баллистические ракеты по Израилю вечером 13 апреля. В МИД Ирана объяснили атаку 51 статьей Устава ООН, отметив, что она стала ответом на удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

По информации радиостанции "Галей ЦАХАЛ", более 100 иранских беспилотников были перехвачены вне границ еврейского государства силами американских и британских союзников.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари, в свою очередь, отметил, что системы ПВО перехватили большинство иранских ракет за пределами страны. Тем не менее некоторым из них удалось упасть на территории Израиля.

Президент США Джо Байден выступил с решительным осуждением атаки Ирана на Израиль. Он добавил, что проведет встречу с лидерами стран G7, чтобы скоординировать единый дипломатический ответ на атаку Ирана.