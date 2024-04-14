Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ограничения на полеты

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Авиавласти Израиля, Иордании и Ирака сняли ранее введенные ограничения на полеты в своих странах. Об этом Росавиация сообщила в своем телеграм-канале.

Ранее рейсы российских авиакомпаний в Израиль, Иорданию и Ирак были приостановлены в связи с закрытием воздушного пространства в этих государствах. Это было связано с атакой Ирана на территорию Израиля.

Вечером 13 апреля Иран выпустил десятки беспилотников в сторону еврейского государства. Спустя время стало известно, что также применялись баллистические ракеты.

На фоне случившегося Израиль, Иордания и другие государства Ближнего Востока временно закрыли свое воздушное пространство для международных и внутренних рейсов.

Как рассказала посол Израиля в РФ Симона Гальперин, в результате атаки Ирана от ранений погиб семилетний ребенок. Также сейчас зафиксирован незначительный ущерб израильской базе ВВС, расположенной на юге страны.