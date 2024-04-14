Посол Израиля в РФ Гальперин: семилетний ребенок погиб в результате атаки Ирана

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Семилетний ребенок погиб от ранений, полученных в результате атаки Ирана на территорию Израиля. Об этом ТАСС заявила посол Израиля в РФ Симона Гальперин.

Также, по ее словам, еврейское государство успешно перехватило большую часть запусков со стороны Ирана. В данный момент зафиксирован незначительный ущерб базе ВВС Израиля на юге страны, сказала Гальперин.

Ранее глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери заявил, что операция против Израиля закончена. Однако он подчеркнул, что военные в случае необходимости готовы к дальнейшим действиям.

13 апреля Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже появилась информация, что при атаке применялись и баллистические ракеты.

По информации радиостанции "Галей ЦАХАЛ", свыше ста выпущенных в сторону Израиля иранских беспилотников перехватили вне границ еврейского государства силы американских и британских союзников.

Израильская сторона запросила проведение срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с атакой. Мероприятие состоится 14 апреля в 23:00 по московскому времени.