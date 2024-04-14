МИД РФ призвал россиян в Израиле и соседних странах следить за сообщениями ведомства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

МИД России из-за атаки Ирана на Израиль призвал россиян, которые находятся на территории еврейского государства и в соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями российский дипломатических учреждений. Заявление опубликовано на сайте ведомства.

Там указали, что необходимая информация будет публиковаться на информационных лентах МИД РФ, официальных сайтах российских заграничных учреждений Иордании, Ливана и Сирии, консульского департамента и департамента ситуационно-кризисный центр МИД РФ, а также в соответствующем разделе мобильного приложения "Помощник за рубежом".

Более того, в ведомстве призвали вовлеченные стороны к сдержанности. Также там рассчитывают, что региональные государства будут решать проблемы политико-дипломатическими средствами.

Ранее глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла заявила, что альянс осуждает иранскую атаку на Израиль. Она отметила важность того, чтобы конфликт на Ближнем Востоке не вышел из-под контроля.

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Также во время атаки использовались и баллистические ракеты.

В иранском МИД указали, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака является ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске.

Глава Генштаба ВС Ирана Мохаммад Багери сказал, что операция против Израиля завершена, однако при необходимости военные готовы действовать дальше.