14 апреля, 17:20Политика
МИД Сирии заявил о праве Ирана на самооборону при ударах по Израилю
Фото: AP Photo/Vahid Salemi
Удары Ирана по Израилю были нанесены в рамках права на самооборону. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии.
"Иранские удары по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления Ираном права на самооборону и в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – отмечается в сообщении.
Ведомство подчеркнуло, что Сирия солидарна с Ираном.
Вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже стало известно, что также применялись баллистические ракеты.
По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", более 100 беспилотников Ирана перехватили вне границ Израиля силы американских и британских союзников.
В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.
В свою очередь, глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла сказала, что альянс осуждает атаку на Израиль и призывает к сдержанности.
Вместе с тем на фоне иранской атаки МИД РФ призвал россиян, которые находятся на территории еврейского государства и в соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями российский дипломатических учреждений.
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