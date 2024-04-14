МИД Сирии заявил о праве Ирана на самооборону при ударах по Израилю

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Удары Ирана по Израилю были нанесены в рамках права на самооборону. Об этом сообщает агентство SANA со ссылкой на МИД Сирии.

"Иранские удары по израильским военным целям состоялись в рамках осуществления Ираном права на самооборону и в соответствии со статьей 51 Устава ООН", – отмечается в сообщении.

Ведомство подчеркнуло, что Сирия солидарна с Ираном.

Вечером в субботу, 13 апреля, Иран запустил десятки БПЛА в сторону Израиля. Позже стало известно, что также применялись баллистические ракеты.

По данным радиостанции "Галей ЦАХАЛ", более 100 беспилотников Ирана перехватили вне границ Израиля силы американских и британских союзников.

В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.

В свою очередь, глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла сказала, что альянс осуждает атаку на Израиль и призывает к сдержанности.

Вместе с тем на фоне иранской атаки МИД РФ призвал россиян, которые находятся на территории еврейского государства и в соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями российский дипломатических учреждений.

