Захарова прокомментировала призыв Израиля осудить удар Ирана

Фото: vk.com/МИД России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала призыв посла Израиля в Москве Симоны Гальперин осудить удар Ирана. Она заявила, что Израиль не осуждал киевские удары по территории РФ.

"Симона, напомните мне, когда Израиль осудил хотя бы один удар киевского режима по российским регионам? Не помните? И я", – написала дипломат в своем телеграм-канале.

По словам Захаровой, официальные лица Израиля, наоборот, говорили в поддержку действий президента Украины Владимира Зеленского.

"Тех самых преступных, террористических действий ублюдков на Банковой, в результате которых из года в год погибают мирные жители", – отметила представитель ведомства.

Вечером 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.

В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.

На фоне произошедшего МИД РФ призвал россиян, которые находятся на территории еврейского государства и в соседних странах, следить за сообщениями и практическими рекомендациями российский дипломатических учреждений. В ведомстве призвали вовлеченные стороны к сдержанности.

