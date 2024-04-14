CNN: Израиль ответит на атаку Ирана

Фото: Israel Defense Forces via AP

Израиль ответит на иранскую атаку, масштабы определяются. Об этом передает телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, варианты ответа будут подробно обсуждаться 14 апреля на заседании военного кабинета министров Израиля. Он отметил, что еврейскому государству надо будет определиться, попытается ли оно "разбить всю посуду" или предпримет более размеренные шаги в качестве ответа на атаку.

Ранее в постпредстве Ирана сообщили, что страна привержена принципам Устава ООН и не стремится к конфликту или эскалации на Ближнем Востоке. Иранские дипломаты также подчеркнули, что Совбез ООН позволил Израилю нарушать принципы международного права.

В вечернее время 13 апреля Иран запустил несколько десятков беспилотников в сторону еврейского государства. Кроме того, во время атаки использовались баллистические ракеты.

В МИД Ирана уточнили, что Тегеран руководствуется статьей 51 Устава ООН о неотъемлемом праве на самооборону, а сама атака стала ответом на удар израильской армии по консульству Ирана в Дамаске в начале апреля.

В свою очередь, глава пресс-службы НАТО Фарах Дахлалла сказала, что альянс осуждает атаку на Израиль и призывает к сдержанности.