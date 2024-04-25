Пролив Дарданеллы закрыт для судов из-за пожара на борту сухогруза

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Пролив Дарданеллы закрыли для судов из-за пожара на борту 107-метрового сухогруза, пишет издание TRT.

Судно двигалось под флагом Барбадоса в порт болгарской Варны. По данным Главного управления береговой охраны Турции, загорелось машинное отделение сухогруза Ak Discovery.

Отмечается, что экипаж сухогруза эвакуирован. Возгорание уже удалось потушить, сейчас специалисты на четырех скоростных катерах и буксирах продолжают проливать корабль водой.

Ранее стало известно, что четыре человека пострадали после пожара на траулере "Капитан Лобанов" в Калининградской области. По данным местных властей, состояние госпитализированных оценивалось как средней тяжести.

