Пожар на атакованных хуситами судах у Аденского залива локализовали

Фото: Indian Navy via AP

Вспыхнувший на двух судах в Аденском заливе пожар удалось локализовать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, которая специализируется на морской безопасности.

Пожар ранее произошел из-за попадания ракеты. Инцидент случился в 129 километрах к юго-западу от порта. О погибших не сообщалось.

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также морские объекты, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года. Подобным образом они выражают поддержку сектору Газа и негативной реагируют на действия еврейского государства в арабо-израильском конфликте.

До этого хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.

