Судно загорелось в Аденском заливе после ракетных ударов

Фото: Indian Navy via AP

Пожар начался на судне у берегов йеменского порта Адена после попадания ракеты. Об этом в своей соцсети Х сообщило управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС.

Инцидент случился в 129 километрах к юго-западу от порта.

"Капитан сообщил, что в кормовое отделение судна попал неизвестный снаряд, что привело к пожару", – уточнило ведомство.

Как отметило управление, в настоящее время ведется устранение последствий. Информации и погибших нет, судно направляется в пункт назначения.

Ранее британское оборонное ведомство сообщило об атаке Вашингтона и Лондона по объектам йеменских хуситов. Там уточнили, что удары были нанесены по объектам, которые были определены как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения дронов очень дальнего радиуса действия.

До этого хуситы заявили, что атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе, а также совершили обстрел города Эйлат на юге еврейского государства.

