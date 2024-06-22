Хуситы нанесли удар по американскому авианосцу в Красном море

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Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. Они нанесли удар при помощи баллистических и крылатых ракет, сообщил военный представитель радикальной организации Яхья Сариа.

"Операция успешно достигла своих целей", – отметил он в эфире Al Masirah.

По словам представителя организации, мятежники также ударили по балкеру Transworld Navigator в Аравийском море с использованием баллистических ракет.

Ранее сообщалось, что торговое судно, атакованное около берегов Йемена, предположительно, затонуло в Красном море. Корабль подвергся атаке 12 июня в 66 морских милях к юго-западу от йеменского порта Ходейда. После попадания двух снарядов на судне начался пожар. Вскоре пожар удалось потушить, и экипаж корабля продолжил путь до следующего порта захода. 15 июня моряки эвакуировались с судна.

До этого хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе при помощи двух противокорабельных ракет. В результате атаки тяжелые ранения получил один из моряков.