Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 09:00

Происшествия

ВС США заявили об отказе иранского фрегата спасать экипаж украинского судна

Фото: Mati Milstein/NurPhoto via Getty Images

Фрегат Jamaran Военно-морских сил (ВМС) Ирана не ответил на сигнал бедствия моряков с украинского сухогруза Verbena, атакованного силами хуситов в Аденском заливе. Об этом говорится в публикации Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в соцсети X.

По данным командования, фрегат якобы находился в 8 милях от украинского судна. Тегеран пока никак не прокомментировал эту информацию.

Verbena была атакована 13 июня. К настоящему моменту известно как минимум об одном пострадавшем. На судне начался пожар, а днем 15 июня он подал сигнал бедствия, означающий эвакуацию моряков.

Экипаж подобрало другое судно.Позднее йеменские хуситы заявили, что атакованный ими корабль затонул.

Читайте также


происшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика