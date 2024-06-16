ВС США заявили об отказе иранского фрегата спасать экипаж украинского судна

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Фрегат Jamaran Военно-морских сил (ВМС) Ирана не ответил на сигнал бедствия моряков с украинского сухогруза Verbena, атакованного силами хуситов в Аденском заливе. Об этом говорится в публикации Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM) в соцсети X.

По данным командования, фрегат якобы находился в 8 милях от украинского судна. Тегеран пока никак не прокомментировал эту информацию.

Verbena была атакована 13 июня. К настоящему моменту известно как минимум об одном пострадавшем. На судне начался пожар, а днем 15 июня он подал сигнал бедствия, означающий эвакуацию моряков.

Экипаж подобрало другое судно.Позднее йеменские хуситы заявили, что атакованный ими корабль затонул.

