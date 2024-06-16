Хуситы заявили об атаке на американский эсминец и два коммерческих судна

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Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удары по эсминцу Соединенных Штатов и двум коммерческим судам Captain Paris и Happy Condor. Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на военного представителя движения "Ансар-Аллах" Яхью Сариа.

По словам Сариа, баллистические ракеты отправили на эсминец в акватории Красного моря. Нефтяной танкер Captain Paris атаковали противокорабельными ракетами в том же Красном море. Танкер для перевозки сжиженного нефтяного газа Happy Condor подвергся ударам БПЛА в Аравийском море, заключил военный представитель.

До этого хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе и обстреляли города Эйлат на юге еврейского государства. Обе атаки проводились с применением баллистических и крылатых ракет.