Хуситы заявили об атаке на четыре коммерческих судна

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Йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по четырем коммерческим судам в Красном и Средиземном морях. Об этом со ссылкой на военного представителя движения Яхья Сариу сообщает ТАСС.

Согласно их заявлению, хуситы совместно с "Исламским сопротивлением Ирака" атаковали в Средиземном море нефтяной танкер Waler, который направлялся в израильский порт Хайфа. Кроме того, хуситы ударили по контейнеровозу Johannes Maersk в Средиземном море, а также танкеру для перевозки жидких химических веществ Delonix и балкеру Ioannis в Красном море.

Ранее йеменские мятежники-хуситы атаковали американский авианосец Dwight Eisenhower в акватории Красного моря. Они нанесли удар при помощи баллистических и крылатых ракет.

До этого хуситы нанесли удар по судну Verbena в Аденском заливе. В результате атаки тяжелые ранения получил один из моряков.