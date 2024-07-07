Tasnim: авария произошла на эсминце ВМС Ирана в Персидском заливе

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Авария произошла на эсминце Sahand ВМС армии Ирана в районе города Бендер-Аббас провинции Хормозган на берегу Персидского залива. Об этом сообщает агентство Tasnim.

По данным издания, причиной стала неисправность балансировочной цистерны корабля. Второй версией ЧП стало проникновение воды после ремонта вала фрегата.

В результате аварии пострадали несколько человек, которых госпитализировали.

Ранее беспилотник нанес удар по судну в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, в результате чего начался пожар. Как отметили ВМС Великобритании, атака была произведена по левому борту корабля. Пожар удалось ликвидировать.

До этого хуситы заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену. Представитель движения также подтвердил ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе.

