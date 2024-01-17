ВМС Великобритании сообщили о пожаре на судне у берегов Йемена

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Беспилотник нанес удар по судну в 60 морских милях к юго-востоку от йеменского порта Аден, в результате чего начался пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Согласно информации, атака была произведена по левому борту корабля. Пожар удалось ликвидировать.

В частности, в UKMTO посоветовали судам соблюдать осторожность при навигации в этом районе.

Ранее хуситы заявили, что считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену. Представитель движения также подтвердил ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.