Хуситы назвали корабли США и Великобритании законными целями

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Хуситы считают законными целями американские и британские корабли, которые были задействованы при нанесении ударов по Йемену. Об этом сообщает телеканал Al-Masirah со ссылкой на военного представителя движения Яхью Сариа.

"Мы расцениваем все американские и британские корабли и подразделения, которые участвуют в военной агрессии против нашей страны вражескими целями в списке целей наших вооруженных сил", – подчеркнул он.

Также представитель хуситов подтвердил ракетную атаку на корабль США в Аденском заливе. По его словам, при проведении операции применялись несколько противокорабельных ракет.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции нанесли по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Новый удар по Йемену пришелся в ночь на 13 января. Замминистра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил Соединенным Штатам и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.

Ранее о попадании ракеты в судно у берегов Йемена сообщили в Центре координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании. Как уточнили в ведомстве, удар по судну был нанесен с воздуха.

При этом в организации по морской безопасности в Великобритании под названием Ambrey заявили, что атаку могло осуществить йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" в качестве ответа на атаки США и Великобритании по их территории.