Хуситы пригрозили высокой ценой США и Британии за массированную атаку

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Правящая в части Йемена группировка хуситов пригрозила США и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки Хусейн аль-Эззи.

Он отметил, что страна подверглась "массированной агрессивной атаке", которая была осуществлена с кораблей, подводных лодок и военных самолетов США и Великобритании.

"Несомненно, Америке и Британии придется подготовиться заплатить высокую цену и нести все ужасные последствия этой вопиющей агрессии", – приводит его слова РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что США и Великобритания нанесли удары по позициям хуситов в Йемене. Он назвал их прямым ответом на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море и подчеркнул, что готов "без колебаний" принять дополнительные меры по защите людей и свободной торговли, если подобная необходимость возникнет.

До этого официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что с 19 ноября корабли в Красном море подвергались нападениям со стороны хуситов 27 раз.