В Пентагоне сообщили, что число атак на объекты США в Ираке и Сирии увеличилось до 130

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Объекты США в Ираке и Сирии подвергались атакам уже 130 раз с начала обострения ситуации в регионе. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Общее количество атак на сегодняшний день – 130", – приводит его слова РИА Новости.

Райдер уточнил, что 53 атаки были зафиксированы в Ираке и 77 атак – в Сирии. Он также сообщил, что с 19 ноября хуситы совершили 27 нападений на корабли в Красном море.

Ранее стало известно, что военная база США, расположенная в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, подверглась обстрелу четырьмя ракетами. Ракеты упали на территории базы, о пострадавших официально не сообщалось.

До этого издание Politico сообщало, что администрация американского лидера Джо Байдена готовится к потенциальному расширению конфликта между Израилем и Палестиной в новую войну на Ближнем Востоке. Власти США в данный момент обсуждают сценарии возможного участия Штатов в новой ближневосточной войне.