Американская база на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу – СМИ

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Военная база США, расположенная в городе Эш-Шаддади в провинции Эль-Хасеке на северо-востоке Сирии, подверглась обстрелу четырьмя ракетами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местный источник.

"Взрывы прозвучали на базе в Эш-Шаддади после того, как она была обстреляна четырьмя ракетами, которые упали на ее территории", – сказал он.

С начала обострения палестино-израильского конфликта базы возглавляющих международную коалицию США в Ираке, а также американские ВС в Сирии регулярно подвергаются нападениям. Ответственность за атаки берут на себя действующие в стране вооруженные шиитские группировки.

Между тем российский МИД предупредил, что конфликт между Палестиной и Израилем может стать кризисом регионального масштаба, распространившись на Ливан, Сирию, Ирак и государства Красного моря. В ведомстве подчеркнули, что Совбез ООН "до сих пор не может выполнить" свой мандат, поскольку США противодействуют прекращению кровопролития в зоне эскалации.

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