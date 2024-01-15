Эсминец ВМС США подвергся ракетной атаке хуситов в Красном море

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Хуситы попытались атаковать ракетой эсминец ВМС США Laboon в Красном море. Об этом со ссылкой на заявление американского центрального командования сообщает РИА Новости.

"Противокорабельная крылатая ракеты была выпущена из поддерживаемых Ираном районов хуситов в Йемене по авианосцу Laboon (DDG58), действовавшему в южной части Красного моря", – указано в сообщении.

Командование ВС США подчеркнуло, что ракета была сбита в районе побережья Ходейды американским истребителем. Данных о пострадавших не поступало.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

О новом ударе по Йемену стало известно в ночь на 13 января.

Заместитель министра иностранных дел в правительстве хуситов Хусейн аль-Эззи пригрозил США и Великобритании "высокой ценой" за массированные авиаудары.