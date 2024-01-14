Удары Запада по Йемену снизили наступательный потенциал хуситов менее чем на треть – СМИ

Фото: 123RF/sezerozger

Удары США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене снизили их наступательный потенциал не больше, чем на 30%. Об этом со ссылкой на должностных лиц американской администрации пишет газета The New York Times.

Отмечается, что даже после нанесения ударов более чем по 60 целям объектов для хранения и запуска ракет и беспилотников с применением свыше 150 высокоточных боеприпасов было повреждено или уничтожено лишь от 20% до 30% наступательного потенциала хуситов.

В материале подчеркивается, что большая часть вооружений хуситов базируется на мобильных платформах и может быть легко перемещена или спрятана. Кроме того, западные разведки в последние годы не выделяли значительных ресурсов для выявления пунктов размещения командных центров и мест складирования и производства оружия хуситов. Из-за этого, США столкнулись со сложностями при выборе целей для нанесения ударов.

Первые авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Американский президент Джо Байден заявил, что отдал приказ о нанесении ударов в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море.

О новом ударе по Йемену стало известно в ночь на 13 января.