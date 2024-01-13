Небензя заявил, что Вашингтон не собирается останавливаться на достигнутом

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Вашингтон не собирается останавливаться на достигнутом, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, говоря об ударах США по объектам хуситов в Йемене. Об этом сообщает ТАСС.

"Теперь многострадальный Йемен снова стал очагом боевых действий в регионе. <…> При этом Вашингтон явно не собирается останавливаться на достигнутом – в Белом доме заявили, что "оставляют за собой право" возобновить военные действия в случае, если усмотрят новые угрозы", – заявил он заседании Совбеза, посвященном ударам США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

Небензя добавил, что и "угрозы" и меры по реагированию на них США будут определять произвольно, не оглядываясь на международное право.

По его словам, действия коалиции США и Великобритании являются грубейшим нарушением статьи 2 Устава ООН. Дипломат назвал авиаудары по Йемену "очередной военной агрессией коллективного Запада в длинном списке его набегов на настрадавшийся Ближний Восток".

Кроме того, Небензя заявил, что удары по территории Йемена нельзя оправдать правом на самооборону по статье 51 Устава ООН. Он напомнил, что право на самооборону не может быть задействовано для обеспечения свободы судоходства, о чем американцам "прекрасно известно".

Постпред РФ также отмечал, что ударами по Йемену США лишь способствуют распространению ближневосточного конфликта на весь регион.

Авиаудары в рамках американо-британской военной операции были нанесены по Йемену в ночь на 12 января. По сообщениям СМИ, взрывы были слышны в столице Йемена Сане, а также в городах Ходейда, Саада, Таиз и Дхамар.

Американский президент Джо Байден заявил, что отдал приказ о нанесении ударов в качестве прямого ответа на нападения хуситов на международные морские суда в Красном море. Он также сообщил, что операция была проведена при поддержке Австралии, Бахрейна, Канады и Нидерландов.