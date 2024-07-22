Войска США уничтожили четыре беспилотных катера хуситов в Красном море

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Военные США уничтожили четыре беспилотных надводных судна йеменских хуситов в Красном море. Об этом сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM) на своей странице в соцсети X.

Американские солдаты посчитали беспилотные катера хуситов непосредственной угрозой силам Соединенных Штатов и коалиции, а также торговым судам в регионе.

В конце июня йеменские хуситы заявили о нанесении ударов по четырем коммерческим судам в Красном и Средиземном морях. Согласно их заявлению, атака была проведена совместно с "Исламским сопротивлением Ирака". Незадолго до этого американские войска заявили об успешном уничтожении радиолокационной станции хуситов в районе Йемена.