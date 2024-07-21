Минобороны Израиля пообещало ответную атаку в случае новых ударов хуситов

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Израильские силы могут повторить атаку на объекты Йемена в случае новых ударов со стороны хуситов. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант.

"Пламя, полыхающее в Ходейде, видит весь Ближний Восток, и значение этого события понятно. Хуситы атаковали нас более 200 раз. После первого случая атаки на гражданина Израиля, мы атаковали их, и мы сделаем это в любом месте, где это потребуется", – цитирует главу ведомства РИА Новости.

Он подчеркнул, что "за кровь израильтян придется платить цену". Израильская армия сможет повторить атаку в любой точке, добавил Галант.

19 июля йеменские хуситы провели атаку при помощи беспилотника в Тель-Авиве. Взрыв прогремел около здания консульства США. В результате случившегося один человек погиб, еще семеро пострадали.

В ответ на это Израиль в координации со своими союзниками 20 июля нанес удар по порту Ходейда в Йемене. По словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, эта операция даст понять враждующим сторонам, что нет такого места, куда бы не дотянулась "длинная рука Израиля".