Нетаньяху назвал атаку на порт в Йемене ответом на удар по Тель-Авиву

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что атака на йеменский порт Ходейда является прямым ответом на удар беспилотника хуситов по Тель-Авиву, а также на сотни других атак. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на заявление Нетаньяху.

По его словам, эта операция даст понять враждующим сторонам, что нет такого места, куда бы не дотянулась "длинная рука Израиля".

Нетаньяху добавил, что атакованный порт Ходейда использовался хуситами в военных целях, в том числе для ввоза оружия из Ирана, которое в дальнейшем использовалось для атак на Израиль.

"У меня есть послание для врагов Израиля: не заблуждайтесь на наш счет. Мы будем защищать себя всеми способами и на всех фронтах. Любой, кто причинит нам вред, заплатит очень высокую цену за свою агрессию", – добавил израильский премьер.

19 июля взрыв прогремел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем в Тель-Авиве, рядом со зданием консульства США. По данным военных, инцидент произошел после падения воздушной цели.

В результате произошедшего один человек погиб и семеро пострадали. Тело погибшего мужчины обнаружили в квартире неподалеку от места взрыва. Пострадавших доставили в больницу.

Позже выяснилось, что это была атака беспилотником со стороны йеменских хуситов. В связи с этим Израиль в координации с США и другими союзниками 20 июля нанес удар по порту Ходейда в Йемене.