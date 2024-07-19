Jerusalem Post: взрыв прогремел около консульства США в Тель-Авиве

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Один человек погиб и семеро пострадали в результате прогремевшего в Тель-Авиве взрыва. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на экстренные службы.

Журналисты уточнили, что взрыв произошел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем, рядом со зданием консульства США. Тело погибшего мужчины обнаружили в квартире неподалеку от места взрыва. Пострадавших доставили в больницу.

По данным армии обороны Израиля, взрыв был вызван падением воздушной цели. На данный момент место происшествия оцепили израильские силы безопасности.

На фоне взрыва в Тель-Авиве йеменские хуситы выступили с заявлением, пообещав раскрыть детали военной операции в скором времени, пишет Reuters.

В начале июля вооруженный ножом неизвестный напал на людей в торговом центре "Хуцот Кармиэль" в городе Кармиэль на севере Израиля.

Сотрудники полиции обезвредили нападавшего на месте происшествия. В результате случившегося два человека получили различные травмы.