Израиль присвоил крупнейший за 30 лет участок территории Палестины

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Израильские власти признали участок площадью в 1 270 гектаров на Западном берегу реки Иордан государственными землями. Это рекордная по размеру зона, единовременно декларированная Израилем государственной, за последние 30 лет, пишет ТАСС со ссылкой на правозащитную организацию "Шалом ахшав" ("Мир – сейчас").

По словам представителей организации, с начала этого года аналогичной процедуре декларирования уже подверглись в общей сложности 2 370 гектаров территорий Западного берега.

"Объявление земель государственными является одним из основных методов Израиля по взятию под контроль земли на оккупированных территориях", – заявили в "Шалом ахшав".

Так, по словам правозащитников, земля, объявленная Тель-Авивом государственной, больше не рассматривается Израилем как собственность палестинцев, и им не разрешается ее использовать.

Значительная часть задекларированной территории в 1 270 гектаров ранее была определена как природный заповедник. В "Шалом ахшав" отметили, что практика присвоения территорий была прекращена Тель-Авивом в 1992 году во время правительства Ицхака Рабина, однако ее возобновили в 1998 году, когда кабмин возглавлял действующий премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Официальное решение о декларировании земель на Западном берегу реки Иордан было опубликовано 3 июля. По словам правозащитников, 3 и 4 июля проходят совещания для утверждения планов строительства около 6 тысяч единиц жилья в еврейских поселениях.

По утверждению Нетаньяху, фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению. Он сообщил о больших достижениях ЦАХАЛ в боях в Рафахе, добавив, что израильские военнослужащие подходят к завершению этапа ликвидации движения ХАМАС.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября прошлого года. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля были выпущены ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".