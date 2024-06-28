Jerusalem Post: МУС отложил выдачу ордеров на арест премьера и министра обороны Израиля

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Международный уголовный суд (МУС) отложил выдачу ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта, передает газета Jerusalem Post.

По данным СМИ, перенос решения связан с поданным заявлением amicus curiae ("друг суда") от Великобритании против юрисдикции МУС по этому вопросу. В результате ходатайство было удовлетворено. Также другим странам позволили высказать свою позицию по этому делу до 12 июля.

В издании добавили, что после решения МУС весь процесс выдачи ордеров на арест может затянуться на месяцы.

Практика amicus curiae в судебной системе некоторых государств предусматривает возможность направления в суд независимыми экспертами, прямо не участвующими в разбирательстве, своих заключений по общественно значимым вопросам.

Прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху и Галанта 20 мая, так как посчитал, что эти люди могут быть ответственными за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа. Помимо них, в этот список вошли лидер ХАМАС, командир военного крыла движения Мухаммед ад-Дейф и глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания.

Между тем в Кремле назвали любопытным желание Хана добиться выдачи ордеров. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, власти РФ внимательно наблюдают и фиксируют особенности позиции.

При этом сам Нетаньяху предупредил, что заявление прокурора МУС его не остановит, а советник офиса израильского премьера-министра Дмитрий Гендельман указал, что решение Хана является "кровавым наветом" на страну.