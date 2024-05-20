Премьер Нетаньяху заявил, что его не остановит ордер на арест МУС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что его не остановит заявление прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана о выдаче ордеров на арест министра обороны Израиля Йоава Галанта и его самого. Об этом сообщает издание Ynet.

"Это скандал. Он не остановит ни меня, ни нас", – добавил он.

По его информации, ЦАХАЛ является самой моральной армией в мире, которая сражается "исключительно по нормам международного права". При этом решение МУС он объяснил попыткой связать руки стране, чтобы Израиль лишился права на свою защиту.

Ранее прокурор МУС, потребовавший выдачи ордера, заявил, что Нетаньяху и Галант могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

После этого советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман назвал такое решение "кровавым наветом" на страну. Он добавил, что суд пошел против единственной демократии на Ближнем Востоке.

