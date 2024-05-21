Песков назвал любопытным желание прокурора МУС арестовать премьера Израиля

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В Кремле назвали любопытным желание главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Хана добиться выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает "Газета.ру".

Политик уточнил, что в Кремле внимательно наблюдают и фиксируют особенности позиции.

Карим Хан 20 мая потребовал выдать ордеры на арест Нетаньяху, министра обороны Израиля Йоава Галанта, лидера ХАМАС, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания. Прокурор МУС заявил, что эти люди могут быть ответственными за военные преступления и преступления против человечности в секторе Газа.

Советник офиса израильского премьера-министра Дмитрий Гендельман указал, что решение Хана является "кровавым наветом" на страну. Сам Нетаньяху предупредил, что заявление прокурора МУС его не остановит.