Посол Антонов назвал образцом лицемерия оценки США действий МУС в адрес РФ и Израиля

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Оценки Вашингтоном действий Международного уголовного суда (МУС) в отношении России и Израиля являются очередным образцом двойных стандартов и американского лицемерия. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Власти США отрицают легитимность МУС и запугивают санкциями эту структуру, когда речь заходит об интересах самого Вашингтона и его союзников. Однако без зазрения совести используют данный псевдоюридический инструмент против тех, кого они считают врагами", – приводятся слова посла в телеграм-канале дипмиссии.

По словам Антонова, ни у кого в мире не должно оставаться иллюзий относительно политики Белого дома, который эксплуатирует правозащитную проблематику ради сведения счетов с неугодными государствами.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Он заявил, что Нетаньяху и Галант, в частности, могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман назвал подобное решение "кровавым наветом" на Израиль.

Президент США Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Вашингтон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергает обвинения прокурора МУС против руководства Израиля.