Офис Нетаньяху: решение МУС об аресте премьера является "кровавым наветом"

Фото: 123RF/mishella

Решение главного прокурора Международного уголовного суда (МУС) в Гааге об ордерах на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта наряду с лидерами палестинского радикального движения ХАМАС является "кровавым наветом" на страну. Об этом заявил советник офиса премьера еврейского государства Дмитрий Гендельман, передает РИА Новости.

"Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства и единственной демократии на Ближнем Востоке", – подчеркнул советник.

Гендельман добавил, что такое решение не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей войны.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Он также попросил выдать ордер на арест лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания.

По словам прокурора, лидеры ХАМАС, Нетаньяху и Галант могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности.

На фоне этого глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил о немедленном создании кризисного центра для противодействия возможной выдаче МУС ордеров. Между тем ХАМАС потребовал от прокурора МУС отменить решение о выдаче ордера на арест лидеров палестинского радикального движения, так как оно противоречит конвенциям и резолюциям ООН.