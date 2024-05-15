ХАМАС сообщил, что решение о судьбе движения будет принимать администрация Газы

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Администрация сектора Газа после завершения боев будет решать судьбу движения ХАМАС и его участия в управлении анклавом. Об этом сообщил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания, передает телеграм-канал движения.

По его словам, решение будет принято исходя из интересов палестинского народа и целей, которые будут направлены на достижение единства сектора Газа и Западного берега реки Иордан.

Ранее израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) начали контртеррористическую операцию в восточном районе Рафаха. По данным представителей ЦАХАЛ, главной целью операции является уничтожение террористов и инфраструктуры ХАМАС. При этом израильские военные призвали жителей восточной части города эвакуироваться.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре 2023 года, когда ХАМАС выпустили из сектора Газа тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия начала операцию "Железные мечи".

