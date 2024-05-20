МИД Израиля создаст кризисный штаб по противодействию возможной выдаче ордеров МУС

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Глава МИД Израиля Исраэль Кац сообщил о немедленном создании кризисного центра для противодействия возможной выдаче Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом он рассказал в соцсети X.

По его словам, в скором времени он созвонится с коллегами из основных международных стран, чтобы заручиться их поддержкой против МУС.

В свою очередь, глава Израиля Ицхак Герцог в соцсети X подчеркнул, что угроза возможной выдачи ордера на арест Нетаньяху и Галанта говорит о вероятном разрушении всей мировой судебной системы в ближайшее время.

"Мы ожидаем, что все лидеры свободного мира прямо осудят этот шаг и решительно отвергнут его", – призвал он.

Между тем ХАМАС потребовал от прокурора МУС отменить решение о выдаче ордера на арест лидеров палестинского радикального движения, так как оно противоречит конвенциям и резолюциям ООН. При этом представители движения призвали в своем заявлении, опубликованном в телеграм-канале, арестовать все израильское руководство.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Он также попросил выдать ордер на арест лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания

По словам прокурора, лидеры ХАМАС, Нетаньяху и Галант могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа "как минимум с 8 октября 2023 года".

