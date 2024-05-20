Прокурор МУС потребовал выдачи ордера на арест премьера Израиля

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Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галанта. Об этом сообщает ТАСС.

Хан также потребовал выдачи ордеров на арест лидера движения ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвара, командира военного крыла движения Мухаммеда ад-Дейфа и главу политбюро ХАМАС Исмаила Хания

По словам прокурора, лидеры ХАМАС, Нетаньяху и Галант могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа "как минимум с 8 октября 2023 года".

Ранее глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что администрация сектора Газа после завершения боев решит судьбу движения ХАМАС и его участия в управлении анклавом. Решение примут исходя из интересов палестинского народа и целей, направленных на достижение единства сектора Газа и Западного берега реки Иордан, заключил он.