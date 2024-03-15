Нетаньяху одобрил план операции в Рафахе – СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе заседания узкого военно-политического кабинета одобрил план операции в Рафахе на юге сектора Газа. Армия обороны страны (ЦАХАЛ) планирует приступить к эвакуации горожан, сообщает портал Ynet.

"Он одобрил планы ЦАХАЛ войти в Рафах на юге сектора Газа, заявили в офисе Нетаньяху после заседания военного кабинета", – говорится в сообщении.

Вместе с тем газета The Times of Israel указала, что премьер Израиля не согласился с предложением радикального палестинского движения ХАМАС об освобождении заложников в обмен на пленных и перемирие. По данным издания, делегация Израиля направится в Доху для переговоров.

Ранее СМИ сообщали о том, что в рамках парижских переговоров по урегулированию ситуации в секторе Газа были достигнуты соглашения по новым условиям обмена заложников.

Позже стало известно, что представители Египта, Катара, США, Израиля и ХАМАС возобновили контакты в Дохе по поводу соглашения о перемирии в секторе Газа.

В свою очередь, Нетаньяху заявлял, что вынесет в ближайшие дни на утверждение правительства план действий в городе Рафах на юге сектора Газа. По его словам, план будет предусматривать эвакуацию гражданского населения.

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