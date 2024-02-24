Нетаньяху заявил, что кабмин обсудит следующие шаги по переговорам с ХАМАС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что вынесет в ближайшие дни на утверждение правительства план действий в городе Рафах на юге сектора Газа. По словам политика, план будет предусматривать эвакуацию гражданского населения. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети

"В ближайшие дни я созову кабинет министров для утверждения оперативных планов действий в Рафахе, включая эвакуацию гражданского населения оттуда", – написал Нетаньяху в соцсети X.

Помимо это Нетаньяху отметил, что правительство Израиля обсудит следующие шаги на переговорах по освобождению заложников после возвращения израильской делегации из Парижа.

Ранее СМИ сообщали, что Израиль и ХАМАС достигли прогресса на переговорах по освобождению заложников. Сообщается, что по новому соглашению ХАМАС должен отпустить примерно 40 заложников в обмен на шестинедельный режим прекращения огня. При этом Израиль, в свою очередь, должен освободить около сотни палестинских заключенных.

По последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 29,5 тысячи. Кроме того, ранения получили 69 616 человек.