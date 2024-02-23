Число погибших в секторе Газа превысило 29,5 тыс

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Свыше 29,5 тысячи человек погибли с начала военной операции Израиля в секторе Газа. Такие данные представило министерство здравоохранения палестинского анклава, передает телеканал Al Jazeera.

Кроме того, ранения получили 69 616 человек. Только за минувшие сутки, по данным ведомства, погибли 104 человека, 160 получили травмы.

По информации телеканала Al Mayadeen, многие тела находятся под завалами и на дорогах, израильские военные не позволяют машинам скорой помощи приехать на место ударов.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что страна полна решимости победить радикальное движение ХАМАС и освободить заложников, которых удерживают в секторе Газа. Он считает, что уничтожение батальонов лишает ХАМАС командной структуры, "остаются отдельные террористы".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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