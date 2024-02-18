Нетаньяху указал на решимость Израиля победить ХАМАС

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Израиль полон решимости победить радикальное движение ХАМАС, что также означает освободить заложников, которых удерживают в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху во время выступления перед руководством еврейских организаций США, передает ТАСС.

"Мы полны решимости достичь полной победы (над ХАМАС. – Прим. ред.), что означает также освобождение заложников. Наша формула проста – сильное военное давление и жесткая позиция на переговорах", – сказал он и добавил, что израильские военные уже "разрушили три четверти батальонов ХАМАС" в Газе.

Нетаньяху выразил надежду на достижение соглашения об освобождении заложников. Он считает, что для этого, в частности, нужно "оказывать давление на Катар".

Израильский политик уверен, что уничтожение батальонов лишает ХАМАС командной структуры, "остаются отдельные террористы". Он отметил, что страна не может оставить нетронутой четверть батальонов боевиков (в городе Рафах на юге сектора Газа. – Прим. ред.), и заверил, что эта работа будет завершена.

"Мы гарантируем, что мирное население получит возможность покинуть зону боевых действий и перейти в безопасную зону", – подытожил Нетаньяху.

Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин сказал, что прекращение огня в секторе Газа должно быть главным условием новой сделки по освобождению заложников между ХАМАС и Израилем. По его словам, это нужно для спасения людей, получения беспрепятственного доступа для оказания гумпомощи населению и восстановления политического процесса, способного привести к реализации двугосударственного решения.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

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