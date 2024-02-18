Кабмин Израиля одобрил решение о невозможности одностороннего признания Палестины

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Израильский кабмин единогласно утвердил декларацию о невозможности одностороннего признания палестинского государства и противодействии международному давлению в вопросе урегулирования. Об этом заявила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

В тексте присутствуют два пункта. В первом отмечается, что Тель-Авив категорически отвергает требования по постоянному урегулированию ситуации с Палестиной.

"Урегулирование, насколько оно будет достигнуто, будет осуществляться исключительно путем прямых переговоров между сторонами без предварительных условий", – отмечается в сообщении.

Согласно второму пункту, Израиль продолжит выступать против одностороннего признания Палестины.

"В свете ведущихся в последнее время в международном сообществе разговоров, касающихся попытки в одностороннем порядке навязать Израилю палестинское государство, я выношу сегодня на утверждение правительства декларативное решение по этому вопросу", – цитирует премьер-министра ТАСС.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль будет вести войну в секторе Газа до полной победы над ХАМАС, об этом неоднократно говорилось мировым лидерам. Премьер-министр Израиля подчеркнул, что операция в Рафахе начнется только после эвакуации гражданских лиц в безопасные районы.

До этого палестинский Красный Полумесяц сообщил об ожесточенных ударах израильской армии по городу Рафах. Отмечалось, что до сих пор израильские военные избегали использования наземных войск в Рафахе, чтобы не вызвать недовольство египетских властей.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в октябре прошлого года. Сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет, а боевики радикального палестинского движения ХАМАС атаковали приграничные районы и взяли в заложники военных и мирных жителей. Армия обороны Израиля в ответ на это начала проведение операции "Железные мечи".



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